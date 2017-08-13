"Монако" нацелился на Вьетто

Форвард "Атлетико" Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в Франции, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, в услугах футболиста заинтересован "Монако". Однако никаких предложение еще не поступало.

В прошлом сезоне Вьетто играл в аренде за "Севилью", где провел 21 поединок и забил 6 голов.

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