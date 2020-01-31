"Монако" нацелился на воспитанника "Реала"

Защитник "Реал Сосьедада" Диего Льоренте стал трансферной целью "Монако", сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, воспитанник мадридского "Реала" готов присоединиться к монегаскам.

Впрочем, руководством испанского клуба пока сомневается в целесообразности продажи 26-летнего футболиста посреди сезона.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Льоренте оценивается в 25 миллионов евро.

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