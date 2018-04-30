"Монако" нацелился на защитника "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз летом может покинуть клуб.

Как сообщает Goal.com, в услугах бразильца заинтересован "Монако". Напомним, что игрок недоволен своим положением в клубе, из-за маленького количества игровой практики.

Однако стоит отметить, что Луиз может остаться в "Челси", если клуб покинет Антонио Конте.

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