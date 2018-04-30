"Монако" нацелился на защитника "Челси"

Теги давид луизчелсимонако

"Монако" нацелился на защитника "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз летом может покинуть клуб.

Как сообщает Goal.com, в услугах бразильца заинтересован "Монако". Напомним, что игрок недоволен своим положением в клубе, из-за маленького количества игровой практики.

Однако стоит отметить, что Луиз может остаться в "Челси", если клуб покинет Антонио Конте.

Читайте также: "Челси" может пригласить Блана. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 35 91
2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 35 70
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ренн 35 51
7 Ницца 35 51
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 35 46
12 Дижон 35 42
13 Амьен 35 41
14 Анжер 35 38
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 35 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
Полная таблица

топ-5 тегов