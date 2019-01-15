"Монако" нацелился на звёздного защитника

"Монако" нацелился на защитника лондонского "Челси" Давида Луиза, сообщает UOL Esporte.

По информации ресурса, французский клуб рассчитывает подписать 31-летнего бразильца следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Ранее стало известно, что опытный центрбек отклонил предложение "синих" продлить контракт до 2020 года. За ситуацией также следит "Палмейрас".

В текущем сезоне Луиз сыграл за "Челси" 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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