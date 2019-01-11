"Монако" намерен использовать Фабрегаса уже в ближайшем матче

"Монако" намерен оперативно решить вопрос с трансфером испанского полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, монегаски планируют оформить трансфер хавбека еще до конца дня, чтобы он смог принять участие в матче 20-го тура чемпионата Франции с "Марселем", который состоится 13 января.

Ранее сообщалось, что "Челси" требует 10 миллионов евро за 31-летнего Фабрегаса, чей контракт с клубом действует до лета 2019 года.

В этом сезоне он провел 16 матчей за "Челси", забил один мяч и отдал два голевых паса.

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