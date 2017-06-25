"Монако" намерен в девять раз увеличить оклад Мбаппе

"Монако" готовит новый контракт для своего ведущего форварда Килиана Мбаппе, информирует Journal du Dimanche.

По сведениям источника, согласно соглашению, зарплата 18-летнего нападающего будет увеличена почти в девять раз и составит 160 тыс евро в неделю. Прежний же оклад футболиста составлял "всего" 18 тыс евро в неделю.

Напомним, президент Федерации футбола Франции рассказал, где хотел бы видеть Мбаппе в следующем сезоне. | soccernews.ru