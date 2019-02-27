"Монако" намерен выкупить у "Атлетико" Мартинша

Вингер "Монако" Желсон Мартинш, права на которого принадлежат "Атлетико", может остаться в французском клубе. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, "монрегаски" хотят выкупить права на игрока у испанского клуба.

Португалец перешел в "Монако" зимой этого года. В нынешнем сезоне Мартинш участвовал в 5 матчах, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

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