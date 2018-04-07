"Монако" – "Нант" - 2:1 (обзор)

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"Монако" – "Нант" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Нантом".

Не пропустите: "Монако" одержал победу над "Нантом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Ренн 31 46
6 Монпелье 31 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 32 44
9 Сент-Этьен 32 43
10 Генгам 32 41
11 Дижон 32 41
12 Бордо 32 40
13 Амьен 32 37
14 Анжер 32 36
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 32 34
17 Тулуза 32 30
18 Труа 32 29
19 Лилль 32 28
20 Метц 31 22
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