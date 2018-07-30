"Монако" нашел замену Фалькао

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"Монако" нашел замену Фалькао

"Монако" подготовился к возможному уходу Радамеля Фалькао.

Как сообщает France Football, монегаски готовы подписать нападающего "Тигреса" Андре-Пьера Жиньяка, который известен по выступлениям за "Марсель".

Ранее сообщалось, что Фалькао интересуются китайские клубы и "Милан".

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