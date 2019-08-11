"Монако" нашел замену Фалькао в Примере

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"Монако" нашел замену Фалькао в Примере
"Монако" проявляет интерес к французскому нападающему "Севильи" Виссаму Бен-Йеддеру, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, монегаски готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро и отдать полузащитника Рони Лопеша. В составе "Монако" Бен-Йеддер может заменить форварда Радамеля Фалькао, которым активно интересуется "Галатасарай".

28-летний Бен-Йеддер выступает за "Севилью" с 2016 года. Всего за испанский клуб он провел 138 матчей во всех турнирах, в которых забил 70 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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