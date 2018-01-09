"Монако" назвал цену на Лемара

Теги монакотома лемарливерпульарсенал лондон

"Монако" назвал цену на Лемара"Монако" назвал цену на своего вингера Тома Лемара, информирует Express.

Так, по сведениям источника, расстаться со своим 22-летним футболистом монегаски будут готовы уже в зимнее трансферное окно, если получат по нему предложение в размере не менее 100 миллионов евро. Главными претендентами сегодня на перспективного игрока называются "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Лемар забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за "Монако".

Напомним, "Монако" может усилиться хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru

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