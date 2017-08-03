"Монако" назвал цену на Мбаппе для "Барселоны"

"Монако" назвал цену на своего ведущего форварда Килиана Мбаппе для каталонской "Барселоны", информирует Mail Online.

По сведениям издания, монегаски решили увеличить трансферную стоимость своего 18-летнего нападающего до 200 миллионов евро ввиду того, что "сине-гранатовые" после перехода Неймара в ПСЖ будут иметь в своем распоряжении необходимую сумму и будут способны заплатить ее.

Напомним, "Барселона" уже провела переговоры с Мбаппе. | soccernews.ru