"Монако" назвал имя нового спортивного директора

"Монако" на своём официальном сайте объявил о назначении Пола Митчелла на пост спортивного директора клуба.

Детали контракта между монегасками и 38-летним функционером не разглашаются.

Англичанин ранее работал в системе футбольных клубов "Ред Булл", а также в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне".

"Монако" финишировал на девятом месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершённого сезона.

Не пропустите: "Монако" объявил о расставании с ветераном команды. | http://soccernews.ru