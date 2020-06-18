"Монако" назвал имя нового спортивного директора
"Монако" на своём официальном сайте объявил о назначении Пола Митчелла на пост спортивного директора клуба.
Детали контракта между монегасками и 38-летним функционером не разглашаются.
Англичанин ранее работал в системе футбольных клубов "Ред Булл", а также в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне".
"Монако" финишировал на девятом месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершённого сезона.
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