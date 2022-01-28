"Монако" назвал "Реалу" цену на Тчуамени

Фото инстаграм Орельена Тчуамени

Трансфер полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени может обойтись "Реалу" в очень крупную сумму.

По информации Marca, монегаски рассчитывают заработать на продаже одного из своих лидеров 80-100 миллионов евро.

Конкуренцию королевскому клубу готовы составить ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В текущем сезоне Тчуамени сыграл за "Монако" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Рыночная стоимость француза – 40 миллионов евро.

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