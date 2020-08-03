"Монако" назвал "Реалу" и "МЮ" стоимость Бадьяшиля

Теги монакобенуа бадьяшильманчестер юнайтедреал мадридбайер леверкузентрансферы

"Монако" назвал "Реалу" и "МЮ" стоимость Бадьяшиля

Стало известно, сколько "Монако" рассчитывает выручить от продажи центрального защитника Бенуа Бадьяшиля.

По информации Get French Football News, монегаски оценивают своего воспитанника в 30 миллионов евро.

Интерес к 19-летнему французу проявляют "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Байер".

Рыночная стоимость Бадьяшиля - 18 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Фабрегаса зовут в Катар. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок

Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов