"Монако" назвал "Реалу" и "МЮ" стоимость Бадьяшиля

Стало известно, сколько "Монако" рассчитывает выручить от продажи центрального защитника Бенуа Бадьяшиля.

По информации Get French Football News, монегаски оценивают своего воспитанника в 30 миллионов евро.

Интерес к 19-летнему французу проявляют "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Байер".

Рыночная стоимость Бадьяшиля - 18 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличался.

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