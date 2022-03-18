"Монако" назвал "Реалу" стоимость Тчуамени

Фото инстаграм Орельена Тчуамени

"Монако" готов летом продать полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Marca.

По сведениям издания, монегаски проинформировали "Реал", что звёздного опорника можно купить за 65 миллионов евро.

Из этой суммы 50 миллионов это фиксированная часть сделки и 15 миллионов бонусы.

С самим Тчуамени "Реал" уже договорился об условиях личного контракта.

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