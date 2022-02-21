"Монако" назвал стоимость Тчуамени

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"Монако" назвал стоимость Тчуамени

Фото инстаграм Орельена Тчуамени

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени вряд ли сменит команду ближайшим летом, пишет Le10sport.

По информации источника, монегаски не намерены продавать одного из своих лидеров, а сам футболист в преддверии ЧМ-2022 предпочитает остаться в клубе, в котором ему будет гарантирована игровая практика.

Однако ситуация может измениться, если потенциальный покупатель согласится заплатить за французского опорника 80 миллионов евро.

На Тчуамени претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Также сообщалось об интересе к нему со стороны мадридского "Реала".

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