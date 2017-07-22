"Монако" назвал сумму, за которую готов отпустить Мбаппе

"Монако" определился с суммой отступных за форварда Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский требует за молодого форварда 190 миллионов евро. Главными претендентами на игрока являются "Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал".

Контракт Мбаппе с "Монако" действует до лета 2019 года. В прошлом сезоне он провел 44 игры и забил 26 голов.

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