"Монако" не будет использовать опцию выкупа Бакайоко

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"Монако" не будет использовать опцию выкупа Бакайоко

"Монако" не будет выкупать контракт полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, французский клуб мог активировать опцию выкупа хавбека за 42 миллиона евро.

Английский клуб хочет этим летом продать его. В нем заинтересован ПСЖ, однако переговоры пока не продвинулись далеко.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 23 матча за "Монако" и забил 1 гол при двух ассистах. Срок аренды истекает 30 июня 2020 года.

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