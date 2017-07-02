"Монако" не отпустил Фабиньо в ПСЖ

ПСЖ попытался заполучить защитника "Монако" Фабиньо, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб предлагал за футболиста 45 миллионов евро, однако "Монако" ответил отказом. Несмотря на желание игрока присоединиться к ПСЖ, монегаски не хотят усиливать главного конкурента.

В минувшем сезоне Фабиньо провел 56 матчей и отметился 12 голами.

Читайте также: Фабиньо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru