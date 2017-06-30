"Монако" не продал Лемара в "Тоттенхэм"

"Монако" в очередной раз дал понять, что не собирается продавать полузащитника Тома Лемара нынешним летом.

На этот раз чемпион Франции отказал в трансфере "Тоттенхэму".

Ранее в услугах футболиста был заинтересован лондонский "Арсенал".

Читайте: "Монако" отклонил предложение "Арсенала" по Лемару | http://soccernews.ru