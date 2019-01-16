"Монако" не смог обыграть "Ниццу" в матче 17-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев гол забил Бенуа Бадиашиле. У гостей отметился Аллан Сен-Максимен.

"Монако" - "Ницца" - 1:1.

Голы: Сен-Максимен, 30 - 0:1, Б.Бадиашиле, 50 - 1:1.

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Б.Бадиашиле, Серрано, Глик, Тилеманс, Аит Беннассер, Головин (Йоветич, 79), Хенрикс (Сидибе, 70), Рони Лопеш, Силла (Фалькао, 71).

"Ницца": Бенитес, Жалле, Данте, Сарр, Аталь, Сиприен, Вальтер (Данилу, 79), Тамез (Коли, 90+4), Бюрнер, Сако, Сен-Максимен (Макенго, 84).

"Монако" с 15 баллами занимает 19 место турнирной таблицы. У "Ниццы" 30 очков и шестое место.

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