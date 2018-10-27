"Монако" не сумел обыграть "Дижон" и другие результаты 11-го тура чемпионата Франции

В рамках 11-го тура чемпионата Франции состоялись ещё пять матчей. Выделим результативную ничью между "Монако" и "Дижоном". Таким образом, безвыигрышная серия монегасков достигла 13 поединков.

"Тулуза" – "Монпелье" - 0:3

Голы: Лаборд, 21 - 0:1, Делор, 24 - 0:2, Рене, 90 (автогол) - 0:3.

"Тулуза": Рене, Силла (Босток, 46), Мубандже, Амьян, Жюльен (Жан, 46), Доссеви, Ману Гарсия, Дурмаз (Каюзак, 66), Мбиа, Градель, Тодибо.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Ойонго, Педру Мендеш, Молле (Ласн, 88), Скири, Ле Таллек, Агиляр, Лаборд (Самбия, 75), Делор (Шкулетич, 83).



"Монако" – "Дижон" - 2:2

Голы: Хенрихс, 29 - 1:0, Альфонс, 33 - 1:1, Абед, 57 - 1:2, Глик, 78 - 2:2.

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Баррека, Головин, Аит-Беннассер, Тилеманс (Траоре, 72), Диоп, Силла, Ахолу (Пеле, 55).

"Дижон": Рунарссон, Симан, Лотоа, Розье, Альфонс, Абед (Тавареш, 70), Бальмон (Марье, 64), Слити, Луаодис, Амальфитано, Жанно (Ямбере, 83).



"Лилль" – "Кан" - 1:0

Гол: Рафаэл Леау, 56 - 1:0.

"Лилль": Меньян, Фонте, Сумаоро, Челик, Балло, Иконе (Пье, 82), Тиаго Мендес, Пепе (Дабила, 90), Шека, Бамба, Рафаэл Леау (Руй Фонте, 67).

"Кан": Самба, Бесс, Имору (Мбенге, 39), Гильбер, Джику, Онианге, Фажр, Деменге (Кауи, 70), Нинга (Кривелли, 58), Тчокунте, Бовю.



"Генгам" – "Страсбур" - 1:1

Голы: Бенезе, 6 - 1:0, Зои, 88 - 1:1.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ребошу, Табану, Кербра (Койта, 8), Бенезе, Дидо, Роделен (Коко, 86), Блас, Икоко, Жюлан (Фофана, 69).

"Страсбур": Зельс, Мартинес (Зои, 74), Коне, Лала, Митрович, Сиссоко, Мартен, Томассон (Корнье, 61), Кароль, Мотиба, Да Кошта (Земземи, 90).



"Амьен" – "Нант" - 1:2

Голы: Бошилья, 15 - 0:1, Сала, 71 - 0:2, Бодмер, 81 - 1:2.

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси, Бодмер, Ньяоре (Гансо, 72), Монкондюи, Годдос (Кужава, 79), Крафт, Отеро, Конате (Тимит, 65).

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима, Кватенг, Мбоджи, Андрей Жиротто, Туре, Ронжье, Бошилья, Лимбомбе (Уорис, 84), Сала (Кулибали, 90).

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