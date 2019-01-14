"Монако" не сумел обыграть "Марсель", несмотря на присутствие в составе Головина и Фабрегаса

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"Монако" не сумел обыграть "Марсель", несмотря на присутствие в составе Головина и Фабрегаса

В 20-м туре чемпионата Франции "Марсель" и "Монако" сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме, отличились Максим Лопес и Юри Тилеманс. 

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле 72 минуты, новичок монегасков Сеск Фабрегас отыграл весь матч.

После этого матча "Марсель" по-прежнему занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, "Монако" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Марсель" – "Монако" - 1:1 (1:1)
Голы: Лопес, 13 - 1:0, Тилеманс, 38 - 1:1

"Марсель": Манданда, Сарр, Роланду, Амави, Сансон, Пайет, Окампос, Лопес, Товен, Луис Густаво, Стротман.

"Монако": Бенальо, Глик, Налдо, Бадиашиле, Балло (Серрано, 65), Рони Лопеш, Тилеманс, Головин, Аит-Беннассер, Фабрегас, Хенрихс.

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