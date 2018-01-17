"Монако" – "Ницца" - 2:2 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Ниццей" (2:2).
Видео: "Монако" – "Ницца".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|53
|2
|Марсель
|21
|44
|3
|Монако
|21
|43
|4
|Лион
|20
|42
|5
|Нант
|20
|33
|6
|Ницца
|21
|31
|7
|Генгам
|20
|29
|8
|Монпелье
|20
|27
|9
|ФК Кан
|21
|27
|10
|Дижон
|20
|25
|11
|Ренн
|20
|25
|12
|Страсбур
|21
|24
|13
|Бордо
|21
|23
|14
|Сент-Этьен
|20
|23
|15
|Лилль
|20
|22
|16
|Амьен
|20
|21
|17
|Труа
|20
|21
|18
|Анжер
|20
|19
|19
|Тулуза
|20
|19
|20
|Метц
|20
|12