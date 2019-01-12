"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере
"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Антальяспора" Вильяма Венкера.
Французский клуб арендовал 30-летнего футболиста до конца текущего сезона. Стоит отметить, что изначально монегаски отказались от трансфера хавбека в виду проваленного им медобследования, однако в итоге изменили решение.
Подписание Венкера стало уже четвёртым для "Монако" в текущее трансферное окно. Ранее команду Тьерри Анри усилили Налдо, Фоде Балло и Сеск Фабрегас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12