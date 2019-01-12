"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере

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"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере

"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Антальяспора" Вильяма Венкера.

Французский клуб арендовал 30-летнего футболиста до конца текущего сезона. Стоит отметить, что изначально монегаски отказались от трансфера хавбека в виду проваленного им медобследования, однако в итоге изменили решение.

Подписание Венкера стало уже четвёртым для "Монако" в текущее трансферное окно. Ранее команду Тьерри Анри усилили Налдо, Фоде Балло и Сеск Фабрегас.

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