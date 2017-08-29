"Монако" объявил о переходе Бальде Кейта

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"Монако" объявил о переходе Бальде Кейта

Сенегальский нападающий "Лацио" Бальде Кейта стал игроком "Монако", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

22-летний Кейта выступал за "Лацио" с 2011 года, провел за клуб 137 матчей, забил 31 гол и сделал 27 голевых передач. За сборную Сенегала сыграл 12 матчей и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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