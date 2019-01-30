"Монако" объявил о переходе бразильского форварда Винисиуса

Бразильский нападающий "Наполи" Карлоса Винисиуса перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски арендовали форварда до конца этого сезона.

В первой половине сезона 23-летний Винисиус выступал за "Риу Аве" на правах аренды, провел 20 матчей и забил 14 голов. Ранее он играл за "Кальденсе", "Гремио Анаполис" и "Реал Массама".

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