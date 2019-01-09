"Монако" объявил о переходе бывшего игрока московского "Динамо"

Полузащитник Вильям Венкер перешел из "Антальяспора" в московское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски арендовали футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

30-летний Венкер выступал за "Антальяспор" с 2017 года, провел за клуб 10 матчей. Ранее он играл за "Нант", "Стандард", "Динамо", "Рому" и "Марсель".

Ранее "Монако" за два миллиона евро купил 36-летнего защитника "Шальке" Налдо.

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