"Монако" объявил о переходе экс-вратаря "Арсенала"
Бывший голкипер лондонского "Арсенала" Вито Манноне подписал контракт с "Монако".
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2022 года.
32-летний футболист достался монегаскам бесплатно, перейдя из "Рединга" на правах свободного агента.
Итальянский вратарь наиболее известен по выступлениям за "Арсенал" (2005-2013).
Не пропустите: ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Что посмотреть на выходных? Битва Моуринью и Анчелотти, схватка двух обескровленных призеров прошлого чемпионата Франции и еще 2 матча
-
Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"
-
"Ротор" объявил об уходе Ананидзе
-
Китайский клуб договорился о покупке защитника "Динамо"
-
Погба вылечился от коронавируса
-
"Монако" объявил о переходе экс-вратаря "Арсенала"
-
Официально: Куат - новый игрок "Химок"
-
Главные новости дня: 11 сентября
-
Креспо считает, что Месси не смог покинуть "Барселону" из-за своего отца
-
Ананидзе покинет "Ротор" из-за повреждения
-
Зинченко может уйти в "Наполи" в рамках сделки по Кулибали
-
Киевское "Динамо" отклонило предложение клуба Серии А по своему форварду
-
"Манчестер Юнайтед" хочет переманить у "Манчестер Сити" 17-летнего таланта
-
Бийол все-таки перейдет в "Ганновер"
-
"Челси" не намерен платить за Райса требуемую сумму
-
"Лион" сыграл вничью с "Бордо"
-
Кубок Германии: "Айнтрахт" Брауншвейг выбил "Герту", "Майнц" разгромил "Хавельсе"
-
"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол
-
Вратарь "Лиона" перешел в "Милан"
-
Ракицкий травмировался на тренировке "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13