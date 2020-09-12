"Монако" объявил о переходе экс-вратаря "Арсенала"

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"Монако" объявил о переходе экс-вратаря "Арсенала"

Бывший голкипер лондонского "Арсенала" Вито Манноне подписал контракт с "Монако".

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2022 года.

32-летний футболист достался монегаскам бесплатно, перейдя из "Рединга" на правах свободного агента.

Итальянский вратарь наиболее известен по выступлениям за "Арсенал" (2005-2013).

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