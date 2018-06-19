"Монако" объявил о переходе Геббельса

Нападающий "Лиона" Виллем Геббельс перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро и Геббельс стал самым дорогим французским футболистом в истории младше 18 лет. Форвард подписал с монегасками контракт до лета 2023 года.

16-летний Геббельс выступал за "Лион" с 2017 года и провел за клуб 4 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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