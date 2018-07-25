"Монако" объявил о переходе ивуарийского полузащитника

Полузащитник "Страсбура" Жан-Эд Ахолу перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с монегасками пятилетний контракт.

"Мы очень рады, что Ахолу перешел в "Монако" и усилит центр поля. Он показал свои сильные стороны в прошлом сезоне, и мы хотели бы позволить его потенциалу всецело раскрыться в нашей команде", - сказал вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

24-летний Ахолу выступал за "Страсбур" с 2017 года, провел за клуб 57 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Лилль" и "Орлеан". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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