"Монако" объявил о переходе Мартинша из "Атлетико"
Вингер "Атлетико" Желсон Мартинш стал игроком "Монако".
Как сообщает официальный сайт клуба, с футболистом было заключено арендное соглашение до конца текущего сезона.
Напомним, что таким образом, "Атлетико" разгрузил зарплатную ведомость для трансфера Альваро Мораты из "Челси".
В этом сезоне Мартинш провел 14 игр, в которых отметился одним забитым мячом.
Ранее "Монако" объявил о возвращении Леонарду Жардима на пост тренера команды.
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