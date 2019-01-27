"Монако" объявил о переходе Мартинша из "Атлетико"

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"Монако" объявил о переходе Мартинша из "Атлетико"

Вингер "Атлетико" Желсон Мартинш стал игроком "Монако".

Как сообщает официальный сайт клуба, с футболистом было заключено арендное соглашение до конца текущего сезона.

Напомним, что таким образом, "Атлетико" разгрузил зарплатную ведомость для трансфера Альваро Мораты из "Челси".

В этом сезоне Мартинш провел 14 игр, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее "Монако" объявил о возвращении Леонарду Жардима на пост тренера команды.

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