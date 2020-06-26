"Монако" объявил о первом летнем трансфере

"Монако" купил нападающего НЕКа Антони Мусабу, сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски заплатили за футболиста 2,5 миллиона евро. Условия личного контракта форварда не разглашаются.

19-летний Мусаба является воспитанником НЕКа. Всего он провел за голландский клуб 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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