"Монако" объявил о подписании бразильского голкипера
Вратарь "Гремио" Габриэл Перейра перешёл в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.
17-летний бразилец заключил с монегасками контракт до лета 2022 года.
"Безумно счастлив стать частью "Монако". Это один из сильнейших клубов Франции. Это новая глава в моей жизни, и я сделаю всё, чтобы оправдать ожидания клуба", - прокомментировал свой трансфер сам футболист.
Стоит отметить, что Перейра не успел дебютировать за первую команду "Гремио". Зато в его активе уже 18 матчей в составе юношеских сборных Бразилии.
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