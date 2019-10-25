"Монако" объявил о подписании бразильского голкипера

Вратарь "Гремио" Габриэл Перейра перешёл в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

17-летний бразилец заключил с монегасками контракт до лета 2022 года.

"Безумно счастлив стать частью "Монако". Это один из сильнейших клубов Франции. Это новая глава в моей жизни, и я сделаю всё, чтобы оправдать ожидания клуба", - прокомментировал свой трансфер сам футболист.

Стоит отметить, что Перейра не успел дебютировать за первую команду "Гремио". Зато в его активе уже 18 матчей в составе юношеских сборных Бразилии.

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