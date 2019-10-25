"Монако" объявил о подписании бразильского голкипера

Теги монакогремиотрансферы

"Монако" объявил о подписании бразильского голкипера

Вратарь "Гремио" Габриэл Перейра перешёл в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

17-летний бразилец заключил с монегасками контракт до лета 2022 года.

"Безумно счастлив стать частью "Монако". Это один из сильнейших клубов Франции. Это новая глава в моей жизни, и я сделаю всё, чтобы оправдать ожидания клуба", - прокомментировал свой трансфер сам футболист.

Стоит отметить, что Перейра не успел дебютировать за первую команду "Гремио". Зато в его активе уже 18 матчей в составе юношеских сборных Бразилии.

Не пропустите: Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" за 9,03 млн евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 10 24
2 Нант Нант 10 19
3 Реймс Реймс 10 17
4 Марсель Марсель 10 16
5 Анжер Анжер 10 16
6 Бордо Бордо 10 15
7 Лилль Лилль 10 15
8 Монпелье Монпелье 10 14
9 Брест Брест 10 14
10 Сент-Этьен Сент-Этьен 10 14
11 Ницца Ницца 10 13
12 Ренн Ренн 10 12
13 Амьен Амьен 10 12
14 Монако Монако 10 12
15 Тулуза Тулуза 10 12
16 Метц Метц 10 11
17 Лион Лион 10 10
18 Ним Ним 10 10
19 Дижон Дижон 10 9
20 Страсбур Страсбур 10 9
Полная таблица

топ-5 тегов