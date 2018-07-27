"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

1 Теги цска москвамонакоалександр головин

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным"Монако" объявил о подписании контракта с полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным, информирует официальный сайт монегасков.

Так, в заявлении клуба сказано: "Монако" очень рад объявить о подписании Александра Головина из ЦСКА. Контракт с ним рассчитан на пять лет, до июня 2023-го года!".

Напомним, Головин не сыграет с ПСЖ. | soccernews.ru

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