"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным, информирует официальный сайт монегасков.

Так, в заявлении клуба сказано: "Монако" очень рад объявить о подписании Александра Головина из ЦСКА. Контракт с ним рассчитан на пять лет, до июня 2023-го года!".

Напомним, Головин не сыграет с ПСЖ. | soccernews.ru