"Монако" объявил о приобретении двух хавбеков

"Монако" усилился сразу двумя перспективными полузащитниками.

Новичками команды стали Орельен Тчуамени из "Бордо" и Юссуф Фофана из "Страсбура".

По неофициальным данным, за Тчуамени "Монако" заплатил 17,5 миллионов евро, а за Фофана - 15 миллионов.

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