"Монако" объявил о приобретении двух хавбеков
"Монако" усилился сразу двумя перспективными полузащитниками.
Новичками команды стали Орельен Тчуамени из "Бордо" и Юссуф Фофана из "Страсбура".
По неофициальным данным, за Тчуамени "Монако" заплатил 17,5 миллионов евро, а за Фофана - 15 миллионов.
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"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|52
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
|33
|5
|Лион
|21
|32
|6
|Нант
|21
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
|9
|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
|12