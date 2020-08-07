"Монако" объявил о приобретении защитника "Реймса"

"Монако" купил у "Реймса" центрального защитника Акселя Дисаси, сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски заплатили за 22-летнего футболиста 13 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2025 года.

Дисаси выступал за "Реймс" с 2016 года, сыграл 52 матча и забил 2 гола.

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