"Монако" объявил о приобретении защитника "Реймса"
"Монако" купил у "Реймса" центрального защитника Акселя Дисаси, сообщает официальный сайт клуба.
Монегаски заплатили за 22-летнего футболиста 13 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2025 года.
Дисаси выступал за "Реймс" с 2016 года, сыграл 52 матча и забил 2 гола.
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