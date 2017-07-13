"Монако" объявил о продлении контракта с Гликом

Польский защитник Камиль Глик подписал новый контракт с "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

Фото: Глик остается в "Монако".

"Я очень-очень рад. Я благодарен президенту клуба за этот новый контракт. Это высокая награда для меня. Наши цели не меняются. Мы хотим как можно дальше пройти в Лиге чемпионов и защитить чемпионский титул во Франции", - сказал Глик.

29-летний Глик выступает за "Монако" с 2016 года, провел за клуб 53 матча и забил 8 голов. Ранее играл за "Хорададу", "Реал", "Пяст", "Палермо", "Бари" и "Торино". За сборную Польши сыграл 51 матч и забил 3 мяча. Чемпион Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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