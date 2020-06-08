"Монако" объявил о расставании с ветераном команды

Хорватский вратарь "Монако" Даниэль Субашич покинет команду, сообщил официальный сайт монегасков.

Контракт голкипера с клубом истекает в конце июня и стороны решили не продлевать соглашение.

Субашич выступал за "Монако" с 2012 года. В составе монегасков он провел 292 матча и пропустил 295 голов. Становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. Ранее он играл за "Задар" и "Хайдук". За сборную Хорватии провел 44 матча и пропустил 29 голов.

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