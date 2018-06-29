"Монако" объявил о трансферах двух талантов

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"Монако" объявил о трансферах двух талантов

"Монако" объявил о трансферах двух талантливых игроков "Ренна".

К монегаскам присоединились 17-летний форвард Вильзон Изидор и 18-летний полузащитник Софьян Диоп.

Оба футболиста заключили с "Монако" долгосрочные контракты, детали которых пока не разглашаются.

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