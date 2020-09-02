"Монако" объявил о трансфере форварда "Байера"

Нападающий "Байера" Кевин Фолланд стал игроком "Монако".

Как сообщает сайт французского клуба, 28-летний немец подписал с монегасками соглашение до 2024 года.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Фолланда 12 забитых мячей и 9 ассистов в 40 играх.

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