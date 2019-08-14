"Монако" объявил о трансфере форварда "Севильи"

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"Монако" объявил о трансфере форварда "Севильи"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер стал игроком "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. 29-летний футболист заключил с монегасками контракт до лета 2024 года.

Бен Йеддер выступал за "Севилью" с 2016 года, сыграл 138 матчей, забил 70 голов и сделал 22 ассиста.

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