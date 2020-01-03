"Монако" объявил о трансфере сербского таланта
Защитник "Партизана" Страхинья Павлович стал игроком "Монако", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Контракт между 18-летним сербом и французским клубом рассчитан до 2024 года.
До конца нынешнего сезона перспективный футболист продолжит выступать за "Партизан" на правах аренды.
Павлович является воспитанником белградского гранда, за основу дебютировал в феврале 2019 года, с тех пор сыграл 45 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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