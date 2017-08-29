"Монако" объявил о трансфере Йоветича

Теги монакоинтер миланстеван йоветич

"Монако" объявил о трансфере Йоветича

Форвард миланского "Интера" Стеван Йоветич перешёл в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. 27-летний черногорец заключил с монегасками контракт до лета 2021 года.

Йоветич выступал за "Интер" с 2015 года, сыграл 33 матча и забил 7 голов. Сдавался в аренду "Севилье".

Не пропустите: Официально: Йоветич выбрал в "Монако" 10-й номер, под которым играл Мбаппе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 4 12
2 Монако 4 12
3 Сент-Этьен 4 9
4 Лион 4 8
5 Бордо 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Труа 4 4
12 Монпелье 4 4
13 Лилль 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов