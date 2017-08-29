"Монако" объявил о трансфере Йоветича

Форвард миланского "Интера" Стеван Йоветич перешёл в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. 27-летний черногорец заключил с монегасками контракт до лета 2021 года.

Йоветич выступал за "Интер" с 2015 года, сыграл 33 матча и забил 7 голов. Сдавался в аренду "Севилье".

Не пропустите: Официально: Йоветич выбрал в "Монако" 10-й номер, под которым играл Мбаппе. | http://soccernews.ru