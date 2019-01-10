"Монако" объявил о втором зимнем трансфере, купив воспитанника ПСЖ

Защитник "Лилля" Фоде Балло-Туре перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2023 года.

22-летний Балло-Туре является воспитанником ПСЖ. В "Лилль" он перешел летом 2017 года, провел за клуб 47 матчей и отдал два голевых паса. Сыграл три матча за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

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