"Монако" объявил об аренде нападающего "Лестера"

Форвард "Лестера" Ислам Слимани перешёл в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски арендовали 31-летнего футболиста на один сезон с правом последующего выкупа. Другие детали сделки не указываются.

Слимани выступает за "Лестер" с 2016 года. Англичане купили его у лиссабонского "Спортинга" за 30,5 миллионов евро.

В составе "лис" алжирец провёл 46 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов. Сдавался в аренду "Ньюкаслу" и "Фенербахче".

Контракт Слимани с "Лестером" рассчитан до лета 2021 года. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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