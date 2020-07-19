"Монако" объявил об отставке главного тренера

Теги монакороберт морено

"Монако" объявил об отставке главного тренера

Пресс-служба "Монако" объявила об отставке Роберта Морено с поста главного тренера.

"Пути "Монако" и Морено разошлись быстрее, чем мы все ожидали. Но мы благодарны Роберту за работу. Он сделал все возможное для команды. Мы желаем ему удачи в будущем", - сказал генеральный директор монегасков Олег Петров.

Морено возглавил "Монако" по ходу сезона, сменив на посту Леонарду Жардима. Под его руководством клуб занял девятое место в досрочно завершившемся из-за коронавируса сезоне.

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