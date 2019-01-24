"Монако" объявил об отстранении Анри от обязанностей главного тренера

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"Монако" объявил об отстранении Анри от обязанностей главного тренера

Тьерри Анри отстранен от должности главного тренера "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Временно исполнять обязанности наставника монегасков будет Франк Пасси.

41-летний Анри возглавил "Монако" в октябре. Под его руководством клуб выиграл всего два матча из двенадцати в чемпионате Франции и в данный момент находится в зоне вылета на 19-м месте.

В ближайшее время "Монако" может вновь возглавить бывший главный тренер клуба Леонарду Жардим.

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