"Монако" объявил об отстранении Анри от обязанностей главного тренера
Тьерри Анри отстранен от должности главного тренера "Монако", сообщает официальный сайт клуба.
Временно исполнять обязанности наставника монегасков будет Франк Пасси.
41-летний Анри возглавил "Монако" в октябре. Под его руководством клуб выиграл всего два матча из двенадцати в чемпионате Франции и в данный момент находится в зоне вылета на 19-м месте.
В ближайшее время "Монако" может вновь возглавить бывший главный тренер клуба Леонарду Жардим.
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