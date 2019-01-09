"Монако" обыграл "Ренн" в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка лиги

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"Монако" обыграл "Ренн" в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Монако" сумел одолеть "Ренн" в четвертьфинале Кубка французской лиги. "Монако" проходит в полуфинал.

 Первым полуфиналистом стал "Страсбург", обыграв "Лион" (2:1).

"Монако" - "Ренн" - 1:1.

Серия пенальти: 8:7.

Голы: Буриго, 30 - 1:0,  Рони Лопеш, 54 - 1:1. 

"Монако" -  Бадиашиле, Налдо, Бадиашиле, Серрано, Глик, Силла (Изидор, 85), Тилеманс, Рони Лопеш, Аит-Беннассер, Февр (Диоп, 74), Хенрихс.

"Ренн" Коубек, Да Сильва, Бенсебайни (Зеффан, 87), Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Гренье, Буриго, Андре, Сарр, Сьебатшо (Ньянг, 73).

 Жеребьёвка полуфинальных пар Кубка лиги состоится 10 января.

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